Nord [EXPOSITION TERMINÉE] Alfredo Durante, La Bestia De Alzua+ Lille, 27 avril 2019, Lille. [EXPOSITION TERMINÉE] Alfredo Durante, La Bestia 27 avril – 28 juillet 2019 De Alzua+ Accès libre Les photographies d’Alfredo Durante retracent la rude réalité du parcours des migrants qui font le choix d’emprunter le train de marchandises tristement surnommé la Bestia (« la bête ») pour traverser le Mexique dans l’espoir d’arriver aux Etats-Unis. FINISSAGE : DIM 28 JUIL – 16H Concert des Garçons de Plage avec la Compagnie du Tire-Laine et visites libres de l’exposition.) De Alzua+ 125 rue du marché lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

