De A à Zèbre, 16 mars 2021-16 mars 2021, Mortagne-au-Perche.

De A à Zèbre 2021-03-16 20:00:00 20:00:00 – 2021-03-16

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

De Max & Maurice, vous connaissez peut-être le cirque gastronomique des Grands Fourneaux, ou l’écrin de poésie et d’adresse de Trois petits tours… et puis s’en vont programmé récemment aux Échappées belles. Récemment renouvelée avec une nouvelle génération de talents, la compagnie prend un coup de jeune et réinvente son geste artistique. Un chapiteau se dresse pour enchanter toute la famille autour des 26 lettres de l’alphabet. 26 signes comme autant de respirations pour rire, sourire, jouer et poétiser. En piste, sept circassiens de haut vol accompagnés d’un pianiste-chanteur multi-instrumentiste, d’un contrebassiste-tubiste et d’un saxophoniste-clarinettiste. Pour dresser une étonnante galerie de portraits de A à Zèbre, les poètes du dictionnaire enchaînent au gré des vents prouesses acrobatiques, jeux d’équilibre, performances déjantées à la roue cyr, exploits véloces à la corde, détournement et voltige à vélo… Dans un espace de jeu infini, ouvert à l’imagination de chacun, cet abécédaire joyeux et libertaire se déploie avec son lot d’humour, de suspense et d’imprévus. Rien d’étonnant ici à ce que la foi et le foie se côtoient aisément, le cybernaute et l’australopithèque également. Et pour parfaire le melting-pot, le spectacle se colore de chants et de musiques allant du classique au rock en passant par les sonorités de cuivres et des airs improvisés. Un formidable terrain de jeu pour pimenter la vie des lettres et des mots.

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 11 mars au 16 avril 2021. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

sn.61@scenenationale61.fr +33 2 33 29 16 96 http://www.scenenationale61.com/

