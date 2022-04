De A à Z(èbre) : les RDV découvertes

2022-04-29 – 2022-04-29 Une fois par mois, nous vous invitons à venir passer un moment en début de soirée pour découvrir, échanger, autour d’un thème, autour des libres, mais pas que !

En avril, c’est H comme Happy Book à partir de 18h, avec le rendez-vous coups de cœur des bibliothécaires, spécial années 20. Et pour prolonger cette immersion dans les années folles, à partir de 19h, ce sera C comme cinétoile, avec la projection du film Downton Abbey (1) en salle Z Une fois par mois, nous vous invitons à venir passer un moment en début de soirée pour découvrir, échanger, autour d’un thème, autour des libres, mais pas que !

