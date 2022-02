De A à zèbre Ifs, 20 mai 2022, Ifs.

Square Niederwerrn Le Sablier Ifs

2022-05-20 19:30:00 – 2022-05-20 20:45:00

Ifs Calvados Ifs

Prenez place sous le chapiteau de Max et Maurice. Lieu de mixité, de poésie, d’échange et de frissons. Sept artistes de cirque et trois musiciens vous embarquent dans leur abécédaire absurde, libertaire et joyeux.

De A à Zèbre, c’est 26 lettres qui s’enchainent. 26 respirations pour se faire plaisir, pour rire, pour sourire, chanter, danser, poétiser librement sans aucune contrainte et laisser divaguer son esprit au grès des vents. 26 signes comme une galerie de portraits avec des petits et des grands cadres, des portraits sombres, des portraits clairs, des qu’on préfère et d’autres qu’on trouve moches ! 26 caractères pour montrer, que nous sommes multiples dans nos choix, qu’il n’y a pas une vérité, une direction. On retient son souffle, on rit, on ouvre des grands yeux brillants et on traverse toutes les émotions, De A à Zèbre ! Spectacle de cirque sous chapiteau conseillé à partir de 6 ans.

billetterie@le-sablier.org +33 2 31 82 69 69 https://le-sablier.org/

