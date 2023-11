De 95 à aujourd’hui : les temps du sida Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris De 95 à aujourd’hui : les temps du sida Bibliothèque Parmentier Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la bibliothèque Parmentier invite Philippe Joanny, auteur de « 95 » (Grasset), et Sophie Florence de la Direction de la Santé Publique (DSP) de la Ville de Paris. Le roman autobiographique « 95 » de Philippe Joanny contribue au nécessaire travail de mémoire et la société française autour de l’épidémie de sida. A travers les souvenirs d’une bande d’amis et d’amants, il fait revivre une année particulièrement meurtrière pour la communauté homosexuelle parisienne. Le docteur Sophie Florence est responsable du pôle santé sexuelle à la DSP. Elle fera un point sur la situation actuelle et sur les perspectives et les moyens nécessairespour mettre fin à l’épidémie. Depuis 1995, l’épidémie de sida a beaucoup évoluée, mais la lutte contre le virus est toujours nécessaire. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

95, Philippe Joanny, Grasset Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Parmentier Paris latitude longitude 48.860096013574,2.3790349915526

Bibliothèque Parmentier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/