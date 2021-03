De 7 à 77 ans : « Découvre ton cerveau ! » Médiathèque José Cabanis, 17 mars 2021-17 mars 2021, Toulouse.

De 7 à 77 ans : « Découvre ton cerveau ! »

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 17 mars à 14:00

Ateliers ludiques et pédagogiques

Comment fonctionne notre cerveau? Comment perçoit-on le monde qui nous entoure? Nos décisions sont-elles toujours rationnelles? … L’association InCOGnu vous invite à découvrir le cerveau et son fonctionnement à travers trois ateliers thématiques, ludiques et pédagogiques!

Les ateliers seront diffusés en ligne.

Atelier “Neuromythes : saurez-vous déjouer les pièges ?”

Séances à 14h00 et à 15h00

De nombreuses informations circulent sur le fonctionnement de notre cerveau. Certaines sont plus ou moins vraies, d’autres assurément fausses mais bien tenaces, et d’autres encore sont devenues légendaires. Nous vous invitons à démêler le vrai du faux de ces neuro-informations autour d’un quizz interactif. Neuromythes ou réalité ? Venez le découvrir mercredi 17 mars dès 14h00 !

Atelier “Les agnosies : quand on perçoit sans reconnaître”

séances à 14h00 et à 16h00

Les agnosies correspondent à l’incapacité à analyser et à reconnaître ce que l’on voit, entend ou touche, alors que la vision, l’audition ou le toucher ne sont pas perturbés. Dans cet atelier, vous expérimenterez un trouble de la reconnaissance des visages, une incompréhension de la musique, une perte de l’identification tactile des objets et d’autres troubles surprenants.

Atelier “La pensée : biaisée au quotidien ?”

séances à 15h00 et à 16h00

Le monde dans lequel nous vivons est si complexe que nous avons développé des raccourcis mentaux pour pouvoir nous y adapter rapidement et efficacement. Ces raccourcis peuvent néanmoins nous tromper ! Cet atelier permettra d’en identifier certains afin de pouvoir les déjouer.

Durée des ateliers: 40 minutes.

Le lien pour s’inscrire aux ateliers :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-semaine-du-cerveau-ateliers-incognu-decouvre-ton-cerveau-144983418307

Ateliers ludiques et pédagogiques

Comment fonctionne notre cerveau? Comment perçoit-on le monde qui nous entoure? Nos décisions sont-elles toujours rationnelles? … L’association InCOGnu vous invite à

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T16:00:00