Samedi 19 mars à 14h30 De 7 à 77 ans : Découvre ton cerveau ! Semaine du cerveau – Ateliers Ateliers ludiques et pédagogiques pour adultes et enfants Avec l'association InCOGnu. Durée : 2h Médiathèque Danièle Damin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T16:30:00

