Des constructions d’urgence, les Maisons d’État, sortent de terre suivis des premiers HLM. Les écoliers de Jean Jaurès croisent les ouvriers en route pour les bains-douches. Ils se retrouveront peut-être dans la nouvelle salle des fêtes de Maison la Mutualité, aujourd’hui disparue…

Gratuit. Réservation fortement conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Durée : 1 h 20. Visite accompagnée par un interprète en langue des signes à 14 h 30

Visite commentée dans le quartier Gambetta. Visite de 14 h 30 accompagnée par un interprète en langue des signes. Groupe scolaire Jean Jaurès Boulevard Gambetta, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:50:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:50:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:50:00

