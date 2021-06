Paris Cinéma L'Archipel Paris DDS #44 • LE LÂCHE de Satyajit Ray Cinéma L’Archipel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Après plusieurs reports, voici enfin le retour des Deux Dames Sérieuses. Comme il se rend à Hashimara pour préparer un film, Amitabha tombe en panne dans une petite ville. Recueilli pour la nuit par le propriétaire d’une plantation de thé, il reconnaît en son épouse une femme qu’il avait aimée puis abandonnée et qui vit, aujourd’hui, insatisfaite de son mariage. Amitabha propose à la jeune femme de partir avec lui… « Le Lâche est une tentative d’histoire d’amour triangulaire, directe et moderne, quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant.» Amitabha n’écrivait pas pour le cinéma dans le scénario original. J’ai fait de mon héros un écrivain de cinéma parce que l’idée m’a frappé : ce serait une belle situation ironique qu’un auteur de scénarios soit lui-même engagé dans une histoire romantique proche du genre de celles qu’il pourrait écrire. » Avec : Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Haradhan Bannerjee. Projection suivie d’une conversation avec Marie Anne Guerin et Pierre Eugène, critiques de cinéma. Spectacles -> Projection Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

