DClics & DCodes Ligue de l’Enseignement – antenne de Roanne Roanne Catégories d’évènement: Loire

Roanne

DClics & DCodes Ligue de l’Enseignement – antenne de Roanne, 5 mai 2022, Roanne. DClics & DCodes

Ligue de l’Enseignement – antenne de Roanne, le jeudi 5 mai à 08:30

[**La Ligue de l’enseignement de la Loire**](http://www.laligue42.org) organise une session de découverte des outils et dispositifs liés au numérique, qu’elle propose. matinales DClics&Dcodes, qui aura lieu le : **Jeudi 5 mai** **De 9h à 12h** **A la ligue de l’enseignement (19 rue Pierre Sémard, Roanne)** Cette matinale sera une introduction à l’outil de Fréquences Ecoles, Datalireladata, qui aborde la thématique des données : « qu’est-ce, comment ça fonctionne, ce qu’on peut en faire (comprendre, maîtriser, agir) ». D’ici là vous pouvez découvrir le site [[https://datalireladata.com/](https://datalireladata.com/)](https://datalireladata.com/) Le temps prévu ensemble sera justement l’occasion d’en aborder le contenu, d’apprendre à naviguer à travers et de tester quelques activités. **Nombre de place limité !! L’inscription est obligatoire**. Plus d’infos: [[https://www.laligue42.org](https://www.laligue42.org)](https://www.laligue42.org) Contact: Élodie Hébrard

Sur inscription. Evènement ouvert à toutes les structures, affiliées à la fédération ou non affiliées, associations et collectivités.

introduction à l’outil de Fréquences Ecoles, Datalireladata. Ligue de l’Enseignement – antenne de Roanne 19 rue Pierre Semard 42300 Roanne Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T08:30:00 2022-05-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Ligue de l'Enseignement - antenne de Roanne Adresse 19 rue Pierre Semard 42300 Roanne Ville Roanne lieuville Ligue de l'Enseignement - antenne de Roanne Roanne Departement Loire

Ligue de l'Enseignement - antenne de Roanne Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/

DClics & DCodes Ligue de l’Enseignement – antenne de Roanne 2022-05-05 was last modified: by DClics & DCodes Ligue de l’Enseignement – antenne de Roanne Ligue de l'Enseignement - antenne de Roanne 5 mai 2022 Ligue de l'Enseignement - antenne de Roanne Roanne Roanne

Roanne Loire