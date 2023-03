13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Thạch Thảo DCine Bến Thành Hô Chi Minh-Ville Catégorie d’Évènement: Hô Chi Minh-Ville

13ème Festival du film Francophone au Vietnam – Thạch Thảo
Mardi 21 mars, 19h30
DCine Bến Thành
« 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels »

Donc une multitude de créations cinématographiques à découvrir ensemble. A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2023, 7 films issus de différents pays francophones seront mis en valeur au Vietnam.

La Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique, le Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme du Vietnam, les Ambassades de Canada, France, Suisse et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le plaisir d’inviter les spectateurs à partager leur diversité cinématographique et culturelle. Le 13e Festival du Film francophone se tiendra du 18 au 24 mars 2023 à Hanoï (salle de projection de l’Institut du Film du Vietnam) et du 18 au 21 mars 2023 à Hô Chi Minh-Ville (DCINE Bên Thành, Mac Din Chi).

Au plaisir de vous y accueillir nombreux.

THẠCH THẢO

De: Thế Hiệp

Avec: Tùng Maru, Bích Ngọc, Lê Khắc Minh, Mai Ngô

Vietnam

Dans un monde moderne complexe, Thạch Thảo, un récit fantastique sur les élèves, insiste sur l’attention particulière que les parents doivent réserver à leurs enfants, et raconte des histoires sur les sentiments affectifs auxquels les adolescents doivent faire face. DCine Bến Thành 6 rue Mạc Đính Chi, Quận 1, Hồ Chí Minh Hô Chi Minh-Ville Phường Bến Nghé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T13:30:00+01:00 – 2023-03-21T15:00:00+01:00 ©Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam

