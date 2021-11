Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Dchèquématte – Cie Rêve Général ! Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Châtillon-sur-Seine 11 11 EUR Adapté du roman de jeunesse Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit, Dchèquématte est le premier volet d’un tryptique théâtral imaginé par la metteure en scène, Marie Normand.

« Car demain, les enfants, les adolescents d’aujourd’hui accueilleront les migrants, les rejetteront ou s’abstiendront de réagir. L’ambition d’un projet artistique comme celui-ci est d’émouvoir, de raconter, de proposer un autre regard, un autre point de vue, de bousculer parfois, de toucher le vrai plutôt que le réel. » Texte : Marilyn Mattei

édité par Lansman Editeur

Interprétation : Sarah Glond,

Richard Pinto, Apolline Roy et Gaëtan Vettier

Mise en scène : Marie Normand

Scénographie & costumes :

Sarah Dupont

Musique : Jacques Tellitocci Durée : 1h05

Théâtre Gaston Bernard

Tout public à partir de 7 ans Offert par la CCPC aux élèves de 6ème et 5ème du Pays Châtillonnais.

resa.tgb@wanadoo.fr +33 3 80 91 39 51

