DC Present : Roach Club Le Grisbi, 22 avril 2022, Marseille.

DC Present : Roach Club

Le Grisbi, le vendredi 22 avril à 21:00

Roach Simulator devient Roach Club. De 21h à 2h au Grisbi vendredi 22 avril. Vont souffler dans l’atmosphère rouge du Roach Club les rafales sonores EBM, Post-Punk et Dark Electronic des années 80 à aujourd’hui. darklineupb2b&djsets : Xanderoach66,6 : Dj et producteur de musiques électroniques sous différents alias (Hang5, Whadat XP, The Slugarden, Shot die stupid, Khat.. A des penchants pour DAF, Malaria, Dopplereffekt, Pyrolator, Rendez-vous.. Johan Spit : Membre du groupe de synthpop “Silly Joy”, il proposera un set qui oscillera entre Darkwave dansante, EBM grinçant, Italodisco-dépressif et Post-Punk énervé. Un voyage Dark Pop où tu croiseras surement du Boy Harsher, du Soft Moon, du Sextile et du Velvet condom. Eden Cosmo : Depuis 8 ans les DJ sets d’Eden Cosmo, alias Eden Discordance, diffusent dans les sombres salles de Marseille et Aix, mais également Paris, Bologne et Berlin, des sonorités Batcave, Post-Punk, Wave, Early E.B.M., New Beat, Italo Disco,… Des nappes de synthétiseurs 70’s au beat industriel agressif, le dancefloor plane et se déchaîne. Ca se passera au Grisbi, 20 rue bénédit. Préventes limitées 3 euros ([https://ypl.me/lKg](https://ypl.me/lKg)) Sur place 5€

♫EBM/Post-Punk/Dark Electronic♫

Le Grisbi 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T02:00:00