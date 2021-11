Marseille Le Grisbi Bouches-du-Rhône, Marseille DC present : Roach Club Le Grisbi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Grisbi, le samedi 4 décembre à 20:00

Roach Simulator devient Roach Club. Vont souffler dans l’atmosphère rouge du Roach Club les rafales EBM, Post-Punk et Dark Electronic des années 80 à aujourd’hui. Ca se passera au Grisbi, 20 rue bénédit. Préventes limitées 3 euros Sur place 5 euros

3€ en pré-vente / 5€ sur place

♫♫♫ Le Grisbi 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T01:30:00

