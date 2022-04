DbD Workshop Fondation des Etats-Unis, 8 avril 2022, Paris.

L’expérience DbD (Doing by Doing) est un week-end intensif de 23 heures créée par la célèbre artiste de performance interdisciplinaire Rachel Rosenthal à Los Angeles. Nathalie Broizat a travaillé avec elle pendant plus de 5 ans. L’expérience DbD est ouverte aux comédiens, aux danseurs, ainsi qu’aux artistes de toutes disciplines, quel que soit le niveau d’expérience.

Date et horaire exacts : Du vendredi 08 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

payant 220€ (170€ pour les artistes, demandeurs d’emploi, RSA et situations particulières | 50€ pour les résidents de la CiuP, sur présentation de la carte de résident) Possibilité de financement AFDAS Incription: infolovelabo@gmail.com

Une bonne condition physique est nécessaire.

Travail du corps, en mouvement, dans l’espace, exercice de la voix, ouverture de l’imaginaire à travers des propositions de méditation, exploration de multitude de costumes, de décors, de trésors d’accessoires, musique live : les trois jours déclinent des temps de travail spécifiques qui permettent à chacun, depuis là où il est, de développer ses capacités et son savoir-faire. La trame du workshop, aux coutures si fines qu’elles ne peuvent être que méticuleusement pensées, articule ces temps de pratique au travail d’improvisations, amenant doucement mais sûrement le groupe vers la création de petits morceaux de théâtre total.

Le format même de l’atelier, par sa densité et son intensité, ouvre un espace à l’entraînement et à l’imaginaire, où la rigueur et l’apprentissage technique sont tremplins d’une vraie euphorie de création.

Fondation des Etats-Unis 15 bd. Jourdan Paris 75014

Contact : https://fb.me/e/eiCEPa4lb contact@fondationdesetatsunis.org https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/dbd-workshop-2022/ Site web