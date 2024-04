DAYS OFF / Vera Sola Philharmonie de Paris Paris, vendredi 28 juin 2024.

Le vendredi 28 juin 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

20 €

Sur deux albums d’un folk ample et ombrageux, l’écriture et la voix sublime de Vera Sola ouvrent des horizons cinématographiques.

Avant de publier son premier disque sous le nom de Vera Sola, la musicienne Danielle Aykroyd a étudié la poésie à Harvard puis prêté main forte à son camarade Elvis Perkins en l’accompagnant sur scène à la basse, l’autoharpe et l’harmonium. Encouragée par cette expérience qui lui vaut de sillonner les routes européennes en 2015, elle se lance dans l’écriture et l’enregistrement – solitaire et quasi secret – des dix chansons qui forment Shades en 2018. On découvre alors cette voix grave et suave, qui semble hanter des chansons dépouillées, réminiscences d’un folk sans âge où s’imprègnent des images de l’Ouest américain. Paru en février 2024, son deuxième album semble en délivrer une version en technicolor. Enregistré avec une douzaine de musiciens, Peacemaker joue volontiers sur le velours d’arrangements de cordes et accélère parfois le rythme de chansons qui, si elles laissent entrer davantage de lumière, n’en sont pas moins vénéneuses.

Philharmonie de Paris

