Days Off Philharmonie de Paris, 29 juin 2023, Paris.

Du jeudi 29 juin 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

Rendez-vous incontournable du début de l’été, Days Off conclut la saison de la Philharmonie de Paris en offrant un écrin de choix à une scène pop où les styles, les répertoires et les générations dialoguent en toute liberté.

C’est le moment de prendre le pouls des musiques actuelles et de constater qu’elles se portent à merveille, à la fois terrain d’expression personnelle, d’émancipation politique, d’hybridations tous azimuts et de rencontres interdisciplinaires. Fidèle à son goût pour les horizons inédits, la 13e édition du festival accueille cette année des affiches XXL (Thylacine et l’Orchestre national d’Île-de-France, Sigur Rós et le London Contemporary Orchestra) et des créations singulières, comme le concert chorégraphié signé Awir Leon et Amala Dianor. Les grands noms du rock (Interpol) côtoient les artistes les plus en vue de la jeune génération, chambre d’écho des expériences les plus personnelles (Lous and the Yakuza) ou porte-voix des diasporas africaines (Sampa the Great, Obongjayar). Autant de raisons de se réjouir du présent et de désirer l’avenir, plus que jamais.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

