Le jeudi 28 octobre 2021

Days in orbit fête la sortie de son album Corocorobeatz au Hasard Ludique ! Une famille en voyage cuisine à sa sauce une musique généreuse et cosmopolite. Pas de recette préétablie, du ressenti et une furieuse envie de faire danser. ́ ́ . Humaine et bionique. La voix s’élève avec volupté sur la synthèse sonore. Les percussions épousent les beats machines, la guitare fond dans l’acide et le kick garde un pied sur terre ! ̀ ́ . . Plonge en transe, fusionne avec son public. Terriens et habitants de l’espace Days In Orbit regarde le future vers un univers infini. ̀ ! Dans un monde gouverné par les stéréotypes, ̀ . Avec son premier EP America Lachina, Lachinos met cartes sur table, et joue le jeu de l’unité par la différence. On voyage sur des rythmes merengue, cha cha cha, cumbia ou bien même brazilian surf, avec toujours un engagement musical aux accents rock. Concerts -> Pop / Variété Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

