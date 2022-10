Dayron Ortiz Le Baiser Salé, 3 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 03 novembre 2022

de 21h00 à 23h55

. payant Tarif sur place : 25 EUR Tarif web : 20 EUR

Dayron Ortiz présente avec La Tropa son répertoire pour une soirée 100% cubaine au Baiser Salé !

Chez Dayron Ortiz, la guitare est une extension de son corps : « Lorsque je joue sur ses cordes, j’entre dans un univers unique, et les idées commencent à naître et à prendre vie. Il n’y a pas un jour où j’arrête de jouer de la guitare. La sensation de mes doigts qui courent le long de ses cordes est quelque chose qui ne peut être expliqué. La guitare est devenue mon langage, ma langue, l’occasion de m’exprimer avec plus de fluidité et de calme ».

Au cours de sa carrière, Ortiz a travaillé avec différents artistes et groupes de rock, de rap, de jazz et de musique populaire. Parmi les artistes avec lesquels il a partagé la scène figurent Doble Filo, Telmary y Habana Sana, Rochy, Dayramir González et Habana Entrance.

La Tropa. C’est le nom que Dayron utilise pour présenter son groupe sous forme de quartet : Gabriela Díaz au violon, Julio César González à la basse, Armando Osuna aux percussions, et lui-même aux guitares.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/

