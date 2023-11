Dayna Kurtz et Robert Mache en Concert Digital Village Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

20€

La soirée musicale et torride à ne pas manquer !

« La voix de Dayna Kurtz est à la fois ancienne et nouvelle, rappelant une Nina Simone d’antan…HYPNOTISANTE » – New York Post –

« La voix de Dayna Kurtz a cette couleur pourpre du sang dont les nuances sont l’énergie vitale et la beauté » -The Washington Post –

» -Secrets Canon, Vol. 1- Album Jazz de la semaine « – FIP radio –

Dayna Kurtz & Robert Mache viendront présenter en duo une grande partie du nouveau projet de Kurtz » Lulu and The Broaside » du blues à danser sexy et palpitant, palpitant pour le corps et l’esprit, pour la joie et le désir composé de ballades torrides et de rythmes « Second Line » que seule la Nouvelle Orléans peut offrir.

Pour Infos :

Lulu & The Broadside c’est ce qu’on ne peut appeler autrement qu’un supergroupe composé d’As de la Nouvelle Orléans. James Singleton à la basse, (James Booker, Clarence “Gatemouth” Brown, Astral Project) Carlo Nuccio à la batterie, (Dr. John, Tori Amos) Glenn Hartman (New Orleans Klezmer All-Stars) aux claviers ,Robert Maché (Continental Drifters, Steve Wynn, Klaus Nomi) à la guitare et Dayna Kurtz au chant.

Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, Dayna Kurtz impressionne à chacun de ses concerts un public toujours plus nombreux. Sa voix chaude, puissante et intense transmet « l’émotion » à l’état pur et atteint selon, The Project Barcelone ,« des sommets d’excitation seulement atteints par des mythes comme Edith Piaf, Billie Holiday ou Nina Simone… » . Dayna Kurtz, qui vit à la Nouvelle Orléans, qualifie son style de musique D’’Outlaw’ un mélange équilibré de blues, de jazz, de folk et de chansons. Elle a joué ou enregistré avec , Elvis Costello, Eric Bibb , Richie Havens, B. B. King, Norah Jones, Richard Thompson, Mavis Staples, Dr. John, ….

Dayna Kurtz sera accompagnée par le guitariste de la Nouvelle Orléans Robert Mache,(Klaus Nomi, Sparks, Rosie Flores, Steve Wynn, John « Papa » Gros, The Continental Drifters… ).

Horaire : 19h

Prix : 20€

Réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/dayna-kurtz-a-paris

‍

On vous attend nombreux !

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village