DAYGLOW PEOPLE IN MOTION TOUR LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 23 février 2023, PARIS.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. Depuis que Dayglow a fait apparition dans le paysage musical, il a fait le tour du monde – en remplissant notamment sa tournée nord-américaine, une série de dates au Royaume-Uni et en Europe, et en honorant des scènes allant de Lollapalooza et Bonaroo, à The Tonight Show With Jimmy Fallon. Les fans du monde entier ne se sont pas contentés d’assister aux concerts, ils ont écouté et écouté encore en streaming, plus d’un milliard de fois en fait. Le premier single « Can I Call You Tonight », extrait de son premier album Fuzzybrain, a non seulement été certifié platine, mais a également été le plus grand succès indépendant de 2020 dans le secteur alternatif. Le deuxième album de Dayglow, Harmony House, n’a pas déçu non plus. Avec sa sincérité palpable et durement gagnée, il a été acclamé par Billboard, NPR, NME et comprenait l’hymne principal « Close To You ». L’album à venir, People In Motion, a été présenté avec le premier single euphorique ‘Then It All Goes Away’ et rejoignant la vague de jeunes artistes masculins rejetant les clichés du rock n’ roll en faveur de l’honnêteté émotionnelle. Dayglow sera en live pour un concert exceptionnel le 23 février 2023 au Trabendo, Paris.

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

