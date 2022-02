Daydream Believer Aix-en-Provence, 1 avril 2022, Aix-en-Provence.

Daydream Believer Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence

2022-04-01 – 2022-04-30 Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dame de Pique. et Dame de Cœur

Derrières ses illustrations aux couleurs flashy et aux symboles marqués de notre société moderne, Sunny Buick présente un projet engagé où le corps tient une place prépondérante.

Dans son travail, elle s’inspire tout aussi bien de Lewis Carroll que de l’imagerie populaire des 20e et 21e siècles. Passionnément Vintage, Sunny Buick aime les affiches de cinéma, les images de pin-up sur les avions, les tatouages des marins, l’art populaire mexicain, chinois, indien, les musées de jouets, les Tiki Bars dans les années 1950 aux États-Unis, autant d’univers colorés et sucrés, riches de symboles.



// RENDEZ-VOUS //

Le samedi 2 avril à partir de 18h30, Soirée Spéciale Daydream Believer. Apéro-Rencontre en présence de l’artiste Avec DJ Set Vinyls By Olivier El Capitan.

Cette exposition rock et moderne, mixe différents univers de la culture Tattoo aux illustrations vintages avec des œuvres colorées au graphisme élégant et pétillant de Sunny Buick.

https://www.aixenprovencetourism.com/

Dame de Pique. et Dame de Cœur

Derrières ses illustrations aux couleurs flashy et aux symboles marqués de notre société moderne, Sunny Buick présente un projet engagé où le corps tient une place prépondérante.

Dans son travail, elle s’inspire tout aussi bien de Lewis Carroll que de l’imagerie populaire des 20e et 21e siècles. Passionnément Vintage, Sunny Buick aime les affiches de cinéma, les images de pin-up sur les avions, les tatouages des marins, l’art populaire mexicain, chinois, indien, les musées de jouets, les Tiki Bars dans les années 1950 aux États-Unis, autant d’univers colorés et sucrés, riches de symboles.



// RENDEZ-VOUS //

Le samedi 2 avril à partir de 18h30, Soirée Spéciale Daydream Believer. Apéro-Rencontre en présence de l’artiste Avec DJ Set Vinyls By Olivier El Capitan.

Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-04 par