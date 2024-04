DAY OFF / Sabrina Bellaouel & Friends Philharmonie de Paris Paris, jeudi 27 juin 2024.

Le jeudi 27 juin 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

20 €

Avec Al Hadr, la productrice et chanteuse Sabrina Bellaouel donne des teintes soul et électro à son r’n’b ultra moderne.

C’est avec son second maxi, Illusions, que Sabrina Bellaouel se fait d’abord remarquer en 2017, dans le registre d’un r’n’b minimaliste et cotonneux. En 2020, elle rejoint la maison InFiné et publie coup sur coup We Don’t Need To Be Enemies et Libra, deux EP qui marquent l’étendue du terrain de jeu de la musicienne parisienne, entre audaces expérimentales lorgnant du côté de la musiques contemporaine et contours plus sensuels du format chanson. Ces deux chemins se croisent sur Al Hadr, premier album publié en 2023, dont le titre signifie « le moment présent », belle façon d’ancrer ces treize morceaux – interprétés en anglais, arabe et français d’une voix sans cesse réinventée – dans la modernité de leur époque. Étourdissant patchwork de styles où r’n’b, soul, house et électro sont ciselés par une production hyper précise, Al Hadr est traversé par une énergie spirituelle et un souffle revigorants.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

