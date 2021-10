Paris SUPERSONIC île de France, Paris Day In Day Out / New Wave Post-Punk SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Day In Day Out / New Wave Post-Punk SUPERSONIC, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 23h à 6h

payant

WELCOME TO SUPERSONIC – Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Day In Day Out, la soirée new wave post-punk du Supersonic ! Dansant sur les cendres du punk, grandissant dans les entrailles froides de la perfide Albion, canalisant la rage dans les sons cassants, refusant l’aliénation de la vie quotidienne et apportant leurs influences artistiques et politiques sur des chemins anguleux, c’est par le post-punk que des groupes d’exception ont marqué le rock au fer noir. – Live tribute à 1h par RCGF – DJ Set New Wave avec Klischee & Nash Joy Division / Bauhaus / Siouxie and the Banshees / The Cure / Rendez Vous / Killing Joke / Echo & The Bunnymen / The Chameleons / The Smiths / Gang Of Four / Fontaines DC / Sex Pistols / The Jesus And Mary Chains / Gary Numan / Idles / The Stranglers / The Slits / The Fall / Nick Cave and the Bad Seeds / Dead Kennedys / Sextile / Talking Heads / Magazine / The Jam / Viagra Boys / Devo… Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/4KgAG4G8B Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-10-22T23:00:00+02:00_2021-10-23T06:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris