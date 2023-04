Day 3: Supersonic’s Block Party SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Day 3: Supersonic's Block Party SUPERSONIC, 19 mai 2023, Paris.

de 19h00 à 23h23

Ticket : 20 EUR

En Mai, le Supersonic va transformer les rues qui l'entourent en festival à l'anglo-saxonne, dans un esprit proche de ceux du SXSW à Austin ou du Great Escape à Brighton ! Au programme du vendredi 19 mai 2023, il y aura les concerts des groupes: Ciel Brighton, UK Grunge pop anglhollandaispagnol, sombre et rafraîchissant Pour les fans de: Cherry Glazerr, Bleached & LA Witch Goo Keighley, UK Chansons britpop aux influences skate punk Pour les fans de: Nova Twins, The Coathangers & The Bug Club Loose Articles Manchester, UK Meilleur groupe britannique et atypique de riot grrrl Pour les fans de: The Slits, Tacocat & Wire Gloop Unit Londres, UK Cosmic punk aux influences jazzy Pour les fans de: Squid, Talking Heads & Keg Otala Nottingham, UK Quatuor punk au son ravageur Pour les fans de: Black Country New Road, Lewsberg & Black Midi Roxy Girls Sunderland, UK Post-punk moderne avec une touche de math rock Pour les fans de: Preoccupations, Omni & Parquet Courts Deep Tan (Londres, UK) Art punk experimental et minimal aux thèmes contemporains Pour les fans de : Crack Cloud, Drahla & Dry Cleaning Silverbacks (Dublin, IRL) Art-punk-glam-slacker-pop Pour les fans de : Devo, Stereolab & Bodega Girl Scout (Stockholm, SWE) Indie pop Suisse et brillante Pour les fans de : Soccer Mommy, Frankie Cosmos & Girlpool

