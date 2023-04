Day 1: Supersonic’s Block Party SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Day 1: Supersonic’s Block Party SUPERSONIC, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 19h00 à 23h30

.Tout public. payant Ticket : 20 EUR BLOCK PARTY ! Voici la programmation du 1er jour du festival ! Au programme du mercredi 17 mai 2023, il y aura les concerts des groupes: The Grogans Melbourne, AUS Trio psych surf venu des plages australiennes Pour les fans de: Kevin Morby, The War On Drugs & Allah-Las Legss Londres, UK Post-punk spoken word venu de Londres Pour les fans de: Shame, Gang Of Four & Folly Group Enumclaw Tacoma, USA « Le meilleur groupe depuis Oasis » d’après eux Pour les fans de: Pavement, Oasis & Kiwi Jr. Baby Cool Brisbane, AUS Quelque part entre la folk psychédélique et la country Pour les fans de: Melody’s Echo Chamber, Drugdealer & Mystic Braves Sloe Noon Dortmund, GER Dreampop avec une dose de noise Pour les fans de: Alvvays, Wolf Alice & NewDad Nice Biscuit Brisbane, AUS Meilleur groupe de garage psychédélique australien depuis les Gizzards Pour les fans de: Tame Impala, Mild High Club & Babe Rainbow Purrs Angoulême, FR Héros locaux du post-punk, malgré un frontman anglais Pour les fans de: The Murder Capital, Protomartyr & Life Bo Gritz Londres, UK Expérience live puissante et enragée en provenance de Londres Pour les fans de: Gilla Band, Crows & Metz Maruja (Manchester, UK) Jazz punk expérimental de Manchester FFO : Black Country New Road, Upus Kink & Television Saloon Dion (Bristol, UK) Indie rock moderne et effronté qui en met plein les yeux FFO : Shame, Hallan & Warmduscher SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/1171302283387611/ https://www.facebook.com/events/1171302283387611/ https://link.dice.fm/Vf5ecebbafb1

Day 1: Supersonic’s Block Party

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville SUPERSONIC Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Day 1: Supersonic’s Block Party SUPERSONIC 2023-05-17 was last modified: by Day 1: Supersonic’s Block Party SUPERSONIC SUPERSONIC 17 mai 2023 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris