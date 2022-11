Dax tellement Noël : réveillon solidaire Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes Repas animé par l’orchestre Jacky Dumartin. Organisé par Dax Tremplin, le CCAS, le marché des familles, la maison du logement, SOS solidarité. Repas animé par l’orchestre Jacky Dumartin. Organisé par Dax Tremplin, le CCAS, le marché des familles, la maison du logement, SOS solidarité. +33 5 58 56 86 86 Dax Tremplin OITT Grand Dax – Adobe stock

