Nuit des musées Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine Musée de Borda Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Découverte de l’évolution urbaine et architecturale de la ville de Dax depuis ses origines.

Quels choix ou contraintes naturelles ont façonné la ville ? Comment le paysage urbain s’est modifié ? Quels ont été les artisans de ces changements ? Quelle architecture nous est parvenue ?

A travers un parcours mêlant archives, art et archéologie, l’exposition révèle les grandes étapes de plus de 2 000 ans d’histoire. Des grands monuments Art déco au patrimoine plus modeste et parfois caché, elle dresse le portrait d’une ville en constante évolution. Dans un panorama architectural à ciel ouvert, où les hôtels particuliers du 17e siècle côtoient les demeures des 18e au 20e siècles, l’exposition donne les clés pour identifier dans la ville actuelle les visages parfois disparus du Dax d’autrefois.

Visites commentées tout au long de la soirée.

Musée de Borda : – salles d’expositions temporaires aménagées dans une ancienne église conventuelle. – crypte archéologique aménagée, dès 1978, sous des logements.

http://www.dax.fr

Free entry Saturday 14 May, 18:00

Museum of Borda: – rooms of temporary exhibitions(exposures) done up in an old(former) conventual church. – archaeological crypt done up, from 1978, under housing.

¿Qué opciones o limitaciones naturales dieron forma a la ciudad? ¿Cómo se modificó el paisaje urbano? ¿Quiénes fueron los artífices de estos cambios? ¿Qué arquitectura nos ha llegado?

A través de un recorrido que mezcla archivos, arte y arqueología, la exposición revela las grandes etapas de más de 2.000 años de historia. De los grandes monumentos Art Déco al patrimonio más modesto y a veces oculto, presenta el retrato de una ciudad en constante evolución. En un panorama arquitectónico a cielo abierto, donde las mansiones del siglo XVII conviven con las mansiones de los siglos XVIII al XX, la exposición da las claves para identificar en la ciudad actual las caras a veces desaparecidas del Dax de antaño.

Visitas comentadas durante toda la noche.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

11 bis rue des Carmes, 40100 Dax 40100 Dax Nouvelle-Aquitaine