Musée de Borda, le samedi 14 mai à 18:00

Quels choix ou contraintes naturelles ont façonné la ville ? Comment le paysage urbain s’est modifié ? Quels ont été les artisans de ces changements ? Quelle architecture nous est parvenue ? A travers un parcours mêlant archives, art et archéologie, l’exposition révèle les grandes étapes de plus de 2 000 ans d’histoire. Des grands monuments Art déco au patrimoine plus modeste et parfois caché, elle dresse le portrait d’une ville en constante évolution. Dans un panorama architectural à ciel ouvert, où les hôtels particuliers du 17e siècle côtoient les demeures des 18e au 20e siècles, l’exposition donne les clés pour identifier dans la ville actuelle les visages parfois disparus du Dax d’autrefois. Visites commentées tout au long de la soirée.

Entrée libre

Découverte de l’évolution urbaine et architecturale de la ville de Dax depuis ses origines. Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax Landes

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

