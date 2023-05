Humour Arnaud Demanche dans Faut qu’on parle! 1 cours Foch, 4 novembre 2023, Dax.

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où l’on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi. Il est vraiment temps de se parler !

Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche livre dans ce spectacle une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression !.

2023-11-04 à ; fin : 2023-11-04 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



In a world where people are arguing for a yes or a no on social networks and elsewhere… Where you can’t (supposedly) « say anything », but where everyone says everything and anything. It’s really time to talk !

With 18 years of writing for television, radio and the web, Arnaud Demanche delivers in this show a cynical but tasty ode to humor, dialogue and freedom of expression!

En un mundo donde la gente discute por un sí o un no en las redes sociales y en otros lugares… Donde (supuestamente) no se puede « decir nada », pero donde todo el mundo dice todo y de todo. ¡Ha llegado la hora de hablar!

Con 18 años de experiencia escribiendo para la televisión, la radio y la web, Arnaud Demanche ofrece en este espectáculo una cínica pero sabrosa oda al humor, al diálogo y a la libertad de expresión

In einer Welt, in der man sich in sozialen Netzwerken und anderswo wegen eines Ja oder Neins in die Haare kriegt… In der man (angeblich) « nichts mehr sagen » darf, in der aber jeder alles und jedes sagt. Es ist wirklich an der Zeit, miteinander zu reden!

Mit 18 Jahren Erfahrung als Autor für Fernsehen, Radio und Web liefert Arnaud Demanche in dieser Show eine zynische, aber köstliche Ode zu Ehren des Humors, des Dialogs und der Meinungsfreiheit!

