Visite « L’aventure thermale à la Belle Epoque » Promenade Paul Delmas-Marsalet, 24 septembre 2023, Dax.

Partez à la découverte de Dax, ville thermale de renom à la Belle époque, et suivez Eulalie ARNAUD. Vous revivrez l’ambiance thermale de la ville balnéaire, à la découverte de ses établissements de luxe, son quartier thermal résidentiel, lors d’une visite insolite menée en costume d’époque. Durée :.

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 . EUR.

Promenade Paul Delmas-Marsalet RDV devant le Trou des Pauvres

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover Dax, a renowned spa town during the Belle Epoque, and follow Eulalie ARNAUD. You will relive the thermal atmosphere of the seaside town, discovering its luxury establishments and its residential thermal district, during an unusual visit in period costume. Duration :

Descubra Dax, célebre ciudad termal de la Belle Époque, de la mano de Eulalie ARNAUD. Revivirá el ambiente termal de la ciudad balnearia, descubriendo sus establecimientos de lujo y su barrio termal residencial, durante una visita insólita en traje de época. Duración :

Entdecken Sie Dax, die berühmte Kurstadt der Belle Epoque, und folgen Sie Eulalie ARNAUD. Sie erleben die Thermalatmosphäre der Stadt am Meer, entdecken die luxuriösen Einrichtungen und das Wohnviertel der Thermalbäder auf einer ungewöhnlichen Führung in historischen Kostümen. Dauer :

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Grand Dax