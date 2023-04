Exposition Allée du Bois de Boulogne Dax Catégories d’Évènement: Dax

Exposition Allée du Bois de Boulogne, 12 septembre 2023, Dax. Peintures de Virginie Pauillac..

2023-09-12 à ; fin : 2023-10-26 . EUR.

Allée du Bois de Boulogne Maison de la Barthe

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Paintings by Virginie Pauillac. Pinturas de Virginie Pauillac. Gemälde von Virginie Pauillac. Mise à jour le 2023-03-07 par OT Grand Dax

