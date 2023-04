Exposition 1 cours de Verdun Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Exposition 1 cours de Verdun, 11 septembre 2023, Dax. Peinture et sculpture par Marcelin Yao et Vincent Ochs..

2023-09-11 à ; fin : 2023-10-21 18:30:00. EUR.

1 cours de Verdun Atrium Galerie

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Painting and sculpture by Marcelin Yao and Vincent Ochs. Pintura y escultura de Marcelin Yao y Vincent Ochs. Malerei und Bildhauerei von Marcelin Yao und Vincent Ochs. Mise à jour le 2023-03-07 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu 1 cours de Verdun Adresse 1 cours de Verdun Atrium Galerie Ville Dax Departement Landes Lieu Ville 1 cours de Verdun Dax

1 cours de Verdun Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Exposition 1 cours de Verdun 2023-09-11 was last modified: by Exposition 1 cours de Verdun 1 cours de Verdun 11 septembre 2023 1 cours de Verdun Dax

Dax Landes