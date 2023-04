Concert vocal Cathédrale Dax Catégories d’Évènement: Dax

Concert vocal Cathédrale, 25 août 2023, Dax. Chants classiques et variétés par l’ensemble vocal Belliza..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Cathédrale Place Roger Ducos

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Classical and variety songs by the Belliza vocal ensemble. Canciones clásicas y de variedades a cargo del conjunto vocal Belliza. Klassische und Varieté-Gesänge vom Vokalensemble Belliza. Mise à jour le 2023-03-30 par OT Grand Dax

