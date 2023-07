Dax la Feria ! Dax aux folklores et musiques du monde. Dax, 14 août 2023, Dax.

Dax,Landes

C’est un festival de diversités de couleurs et de rythmes qui déferle au cœur de la Feria. Par milliers les festayres se réunissent pour voir défiler dans les rues du centre-ville les groupes venus des quatre coins du monde..

2023-08-14

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



It is a festival of diversity of colors and rhythms that surges in the heart of the Feria. Thousands of festival-goers gather to see groups from all over the world parade through the streets of the city center.

El corazón de la Feria es un festival de diversidad, color y ritmo. Miles de festeros se reúnen para ver desfilar por las calles del centro a grupos procedentes de todo el mundo.

Die Feria ist ein Festival der Vielfalt, der Farben und Rhythmen. Tausende von Menschen versammeln sich, um die Gruppen aus aller Welt durch die Straßen der Innenstadt marschieren zu sehen.

