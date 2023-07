Dax la Feria ! Dax en vois la musique. Dax, 13 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Les musiques vivantes modernes ou traditionnelles donnent le ton de la Feria . Cette journée leur est dédiée, envoyez la musique !.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Live music, both modern and traditional, sets the tone for the Feria. This day is dedicated to them, send the music!

La música en directo, tanto moderna como tradicional, marca el tono de la Feria. Este día está dedicado a ellos, así que ¡que suene la música!

Moderne oder traditionelle Live-Musik gibt den Ton der Feria an. Dieser Tag ist ihnen gewidmet, senden Sie die Musik!

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax