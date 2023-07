Dax la Feria ! « Dax la landaise » Dax, 11 août 2023, Dax.

Dax,Landes

De la gastronomie aux folklores, de l’artisanat aux jeux en passant par la langue Gasconne, les traditions landaises sont à l’honneur en ce premier jour de feria. Le parc des arènes, accueille les meilleurs représentants de notre terroir..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



From gastronomy to folklore, from handicrafts to games and the Gascon language, the traditions of the Landes are honored on this first day of the feria. The park of the bullring, welcomes the best representatives of our land.

De la gastronomía al folclore, pasando por la artesanía, los juegos y la lengua gascona, las tradiciones de la región de las Landas son las protagonistas de este primer día de feria. El Parc des Arènes acoge a los mejores representantes de nuestra región.

Von der Gastronomie über die Folklore, das Kunsthandwerk, die Spiele bis hin zur Sprache der Gascogne – die Traditionen der Landes stehen am ersten Tag der Feria im Mittelpunkt. Der Park der Arenen empfängt die besten Vertreter unserer Region.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Grand Dax