Visite: « Dax la rebelle, ville festive à la Belle Epoque » Parc Théodore Denis, 22 juillet 2023, Dax.

Plongez en 1913 dans la ville de Dax, lors d’une visite insolite guidée par Marie Milliès Lacroix, épouse de l’ancien maire de Dax en costume d’époque. Vous revivrez l’ambiance du XXème siècle en immersion à la Belle Epoque, son quotidien, ses célèbres fêtes et mémorables corridas. Dès 10 ans..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Parc Théodore Denis RDV devant la statue du Taureau

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dive into 1913 in the city of Dax, during an unusual visit guided by Marie Milliès Lacroix, wife of the former mayor of Dax in period costume. You will relive the atmosphere of the 20th century by immersing yourself in the Belle Epoque, its daily life, its famous festivals and memorable bullfights. From 10 years old.

Sumérjase en 1913 en la ciudad de Dax, durante una insólita visita guiada por Marie Milliès Lacroix, esposa del antiguo alcalde de Dax, vestida de época. Revivirá el ambiente del siglo XX sumergiéndose en la Belle Epoque, su vida cotidiana, sus famosas fiestas y sus memorables corridas de toros. A partir de 10 años.

Tauchen Sie ein in das Jahr 1913 in der Stadt Dax, auf einem ungewöhnlichen Rundgang, der von Marie Milliès Lacroix, der Ehefrau des ehemaligen Bürgermeisters von Dax, im Kostüm der Epoche geführt wird. Sie erleben die Atmosphäre des 20. Jahrhunderts, indem Sie in die Belle Epoque, ihren Alltag, ihre berühmten Feste und denkwürdigen Stierkämpfe eintauchen. Ab 10 Jahren.

