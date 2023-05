Visite « Dax la rebelle, ville thermale et festive à la Belle Epoque » Parc Théodore Denis, 22 juillet 2023, Dax.

Plongez en 1913 dans la ville de Dax, cité thermale rayonnante lors d’une visite théâtralisée en costume d’époque entre transformation de la ville, vie quotidienne, thermalisme et festivités.

Points d’intérêt : Les arènes, la place de la course, la promenade des remparts, les berges de l’adour, le trou des pauvres, le quartier résidentiel thermal et ses villas balnéaires.

Dès 10 ans..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Parc Théodore Denis RDV porte principale Arènes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in 1913 in the city of Dax, a radiant spa town, during a dramatized visit in period costume between the transformation of the city, daily life, thermalism and festivities.

Points of interest: The bullring, the racetrack, the ramparts, the banks of the river Adour, the « trou des pauvres », the thermal residential area and its seaside villas.

From 10 years old.

Sumérjase en 1913 en la ciudad de Dax, radiante ciudad balneario, durante una visita teatralizada en traje de época entre la transformación de la ciudad, la vida cotidiana, el balneario y las fiestas.

Puntos de interés: La plaza de toros, el hipódromo, las murallas, las orillas del río Adour, la « trou des pauvres », la zona residencial termal y sus villas balnearias.

A partir de 10 años.

Tauchen Sie bei einem theatralischen Rundgang in historischen Kostümen zwischen Stadtumbau, Alltagsleben, Thermalbädern und Festen in das Jahr 1913 ein, in dem Dax eine strahlende Kurstadt war.

Sehenswürdigkeiten: Die Stierkampfarena, der Rennplatz, die Promenade der Stadtmauer, die Ufer des Adour, das Armenloch, das Thermalwohnviertel und seine Bädervillen.

Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-26 par OT Grand Dax