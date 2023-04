Sortie pédestre Départ place de la Chalosse Dax Catégories d’Évènement: Dax

Sortie pédestre Départ place de la Chalosse, 28 mai 2023, Dax. Sainte Croix, le chemin de halage. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise..

Départ place de la Chalosse

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sainte Croix, the towpath. Suitable clothing required. Organized by the Amicale Laïque Dacquoise. Sainte Croix, el camino de sirga. Se requiere ropa adecuada. Organizado por la Amicale Laïque Dacquoise. Sainte Croix, der Treidelpfad. Angemessene Kleidung erforderlich. Organisiert von der Amicale Laïque Dacquoise. Mise à jour le 2023-04-13 par OT Grand Dax

