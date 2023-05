Omelette de printemps 25 rue Aygue Rouye, 13 mai 2023, Dax.

Velouté d’asperges, omlette aux asperges, salade, fromage, dessert un verre de vin café.

Sur inscription avant le 11 mai.

2023-05-13

25 rue Aygue Rouye Maison St Pierre

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Asparagus soup, asparagus omlette, salad, cheese, dessert and a glass of wine and coffee.

On registration before May 11

Sopa de espárragos, omlette de espárragos, ensalada, queso, postre y una copa de vino y café.

Previa inscripción antes del 11 de mayo

Spargelcremesuppe, Omlette mit Spargel, Salat, Käse, Dessert ein Glas Wein Kaffee.

Nach Anmeldung bis zum 11. Mai

