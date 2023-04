Audition carillon de 60 cloches 352 rue des Pèlerins, 11 mai 2023, Dax.

Présentation, démonstration et audition du dernier mécanisme Maisonnave en activité à travers le monde..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . .

352 rue des Pèlerins Basilique de Buglose

Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation, demonstration and audition of the last Maisonnave mechanism in use throughout the world.

Presentación, demostración y audición del último mecanismo Maisonnave en uso en el mundo.

Vorstellung, Demonstration und Vorspiel des letzten Maisonnave-Mechanismus, der weltweit in Betrieb ist.

