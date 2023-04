Visite guidée de la Cathédrale Cathédrale, 4 mai 2023, Dax.

Aspects historiques, artistiques et spirituels de ce monument au coeur de Dax..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 17:30:00. EUR.

Cathédrale Place Roger Ducos

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Historical, artistic and spiritual aspects of this monument in the heart of Dax.

Aspectos históricos, artísticos y espirituales de este monumento en el corazón de Dax.

Historische, künstlerische und spirituelle Aspekte dieses Monuments im Herzen von Dax.

Mise à jour le 2023-02-28 par OT Grand Dax