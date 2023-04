Sortie pédestre 118 av G. Clémenceau Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Sortie pédestre 118 av G. Clémenceau, 4 mai 2023, Dax. Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise..

118 av G. Clémenceau
RDV place de la Chalosse
Dax

Landes Nouvelle-Aquitaine



8 km hike in the Dacquois countryside. Suitable clothing required. Organized by the Amicale Laïque Dacquoise. Paseo de 8 km por la campiña dacquesa. Se requiere ropa adecuada. Organizado por la Amicale Laïque Dacquoise. 8 km lange Wanderung im Land von Dacquois. Angepasste Kleidung erforderlich. Organisiert von der Amicale Laïque Dacquoise. Mise à jour le 2023-04-11 par OT Grand Dax

