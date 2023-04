Visite de la Chapelle des Dominicaines 62 rue Gambetta Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite de la Chapelle des Dominicaines 62 rue Gambetta, 2 mai 2023, Dax. Visite des vitraux de style contemporain du peintre coréen Kim En Joong..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 . EUR.

62 rue Gambetta Chapelle des Dominicaines

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Visit the contemporary stained glass windows of the Korean painter Kim En Joong. Visite las vidrieras contemporáneas del pintor coreano Kim En Joong. Besichtigung der Kirchenfenster im zeitgenössischen Stil des koreanischen Malers Kim En Joong. Mise à jour le 2023-02-20 par OT Grand Dax

