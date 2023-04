Visite guidée « Terdax » 3 allée du Bois de Boulogne, 1 mai 2023, Dax.

Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . EUR.

3 allée du Bois de Boulogne RDV Centre Terdax

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the natural resources (thermal water and mud) and thermal treatments (film) then visit of the production center.

Presentación de los recursos naturales (agua termal y barro) y de los tratamientos termales (película), seguida de una visita al centro de producción.

Vorstellung der natürlichen Ressourcen (Thermalwasser und -schlamm) und der Thermalbehandlungen (Film), anschließend Besuch des Produktionszentrums.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Grand Dax