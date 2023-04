Concert variétés 8 av. Milliès-Lacroix, 29 avril 2023, Dax.

Venez découvrir ce duo composé de la pétillante Elody et le talentueux Daniel. Sans aucun doute, il vous fera passer une merveilleuse soirée sous le signe des plus grands standards de la variété avec toute leur bonne humeur..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

8 av. Milliès-Lacroix Casino

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this duo composed of the sparkling Elody and the talented Daniel. Without any doubt, you will spend a wonderful evening under the sign of the greatest standards of the variety with all their good mood.

Venga a descubrir este dúo compuesto por la chispeante Elody y el talentoso Daniel. Sin duda, le harán pasar una velada maravillosa bajo el signo de los más grandes estándares de la variedad con todo su buen humor.

Entdecken Sie dieses Duo, das aus der quirligen Elody und dem talentierten Daniel besteht. Ohne Zweifel wird es Ihnen einen wunderbaren Abend im Zeichen der größten Standards der Vielfalt mit all ihrer guten Laune bereiten.

Mise à jour le 2023-03-13 par OT Grand Dax