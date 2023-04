Visite guidée et musicale « La coquine » 11 cours Foch, 28 avril 2023, Dax.

Copains comme cochons, art et sexe font bon ménage depuis longtemps… pour preuve quatre œuvres éparpillées en ville, autour desquelles David, musicien coquin, agrémente les commentaires de quelques chansons coquines..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Buddies like pigs, art and sex have been going well together for a long time… as a proof, four works scattered in the city, around which David, a naughty musician, adds some naughty songs to the comments.

El arte y el sexo van de la mano desde hace mucho tiempo… como prueba de ello, cuatro obras de arte están repartidas por la ciudad, alrededor de las cuales David, un músico travieso, añade unas cuantas canciones traviesas a sus comentarios.

Die Kunst und der Sex haben sich schon lange gut vertragen… Das beweisen vier in der Stadt verteilte Kunstwerke, um die David, ein frecher Musiker, die Kommentare mit einigen frechen Liedern versieht.

