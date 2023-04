Théâtre « Le début de la fin » 1 cours Foch, 27 avril 2023, Dax.

Une chambre d’enfant le 2 août 1992 : Michel Berger vient de mourir. Pour Solal, 6 ans, c’est la fin de l’insouciance et de la naïveté : oui, tout a une fin, même la vie.

Une comédie effrénée et vertigineuse, sur des chansons de Michel Berger.

Durée 1h20. Présenté par les Amis du Théâtre de Dax..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



A child’s bedroom on August 2, 1992: Michel Berger has just died. For Solal, 6 years old, it is the end of his carefree and naivety: yes, everything has an end, even life

A frantic and dizzying comedy, set to songs by Michel Berger.

Running time: 1 hour and 20 minutes. Presented by the Friends of the Theater of Dax.

La habitación de un niño el 2 de agosto de 1992: Michel Berger acaba de morir. Para Solal, de 6 años, es el fin de su despreocupación e ingenuidad: sí, todo tiene un final, incluso la vida

Una comedia frenética y vertiginosa, con canciones de Michel Berger.

Duración: 1 hora y 20 minutos. Presentado por los Amigos del Teatro de Dax.

Ein Kinderzimmer am 2. August 1992: Michel Berger ist gerade gestorben. Für den sechsjährigen Solal ist es das Ende der Unbeschwertheit und Naivität: Ja, alles hat ein Ende, auch das Leben

Eine rasante und schwindelerregende Komödie mit Liedern von Michel Berger.

Dauer 1h20. Präsentiert von den Freunden des Theaters von Dax.

Mise à jour le 2023-01-03 par OT Grand Dax