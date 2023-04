Soirée en l’honneur d’André Darrigade 1 cours Foch, 24 avril 2023, Dax.

A l’occasion de son 94ème anniversaire et du passage du Tour de France dans sa ville de Dax. Sur inscription , places limitées. Ouverture des portes 18h..

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-24 . .

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of his 94th birthday and the passage of the Tour de France in his city of Dax. On registration, limited places. Doors open at 6 pm.

Con motivo de su 94 cumpleaños y del paso del Tour de Francia por su ciudad de Dax. Previa inscripción, plazas limitadas. Apertura de puertas a las 18.00 h.

Anlässlich seines 94. Geburtstags und der Durchfahrt der Tour de France durch seine Stadt Dax. Nach Anmeldung , begrenzte Plätze. Türöffnung 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-27 par OT Grand Dax